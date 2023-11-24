Zonguldak'ta büyük uyuşturucu operasyonu: polis ekiplerinden 1 tutuklama

Ölümcül etkili uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü detaylı bir soruşturma sonucunda gerçekleşti. C.Ö. adlı şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonda, 133 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu başarılı operasyon, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelerin piyasadan uzaklaştırılması açısından büyük bir adım oldu.

Uyuşturucu ticareti suçlaması ve tutuklama

C.Ö. adlı şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem gördü ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkeme sürecinde suçlu bulunan C.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklama, hukukun üstünlüğünün ve adaletin tecellisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.