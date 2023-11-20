Zonguldak'ta deniz faciası: Pallada gemisi karaya oturdu ve ikiye bölündü

Felaketin hemen ardından, bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, 13 mürettebatı başarıyla kurtardı. Bu arada, polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek meraklı kalabalığı olay yerinden uzak tutmaya çalıştı. Geminin ikiye bölünmüş halinin görüntüleri, sosyal medyada ve yerel basında geniş yer buldu.

Meraklı vatandaşlar ve polis müdahalesi

Olay yerine gelen vatandaşlar, cep telefonlarıyla enkazın görüntülerini kaydetmeye çalıştı. Ancak, güvenlik gerekçesiyle polis ekipleri, kalabalığı şeridin dışına yönlendirerek bölgeden uzaklaştırdı. Bölgedeki güvenlik önlemleri, daha fazla meraklı vatandaşın olay yerine gelmesini önlemek amacıyla sürdürüldü.

Merak uyandıran detaylar

Pallada isimli gemi, Ereğli açıklarında yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle kontrolünü kaybederek karaya oturdu. Geminin ortadan ikiye ayrılması, deniz kazalarının ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gemi enkazının çevresi, kaza incelemeleri ve güvenlik önlemleri için kapatıldı.

Bu olay, denizcilik tarihinde nadir görülen bir vak'a olarak kayıtlara geçerken, yerel halk arasında büyük bir merak uyandırdı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.