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Zonguldak’ta deniz faciasında, 12 denizci kayıp!

"Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan gemide 12 denizci kayıp. İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, arama çalışmalarının devam ettiğini ve bölgeye yönelik önlemlerin artırıldığını açıkladı."

Bu olumsuz hava şartlarının getirdiği felaketlerden biri de Zonguldak Ereğlisi'nde yaşandı. Karaloğlu, bölgede meydana gelen ve bir geminin mendireğe çarparak battığı deniz kazasını aktardı. Kazada, gemide bulunan 12 denizcinin kaybolduğu bilgisi verildi. Olayın ardından başlatılan arama tarama çalışmalarının devam ettiği, ancak hava koşullarının bu çalışmaları zorlaştırdığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanı ve bakanın koordinasyonu

İçişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı'nın, bakanlığa olay yerine geçilmesi konusunda talimat verdiğini de sözlerine ekledi. Bu talimatla birlikte, bölgede yapılacak yardım ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılması bekleniyor.

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Uyarılar ve önlemler

Karaloğlu, vatandaşlara ve ilgili tüm kurumlara, meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda çağrıda bulundu. Özellikle deniz trafiği ve sahil güvenliği konusunda ekstra dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Son durum ve devam eden arama çalışmaları

Kazanın ardından bölgedeki son durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında detaylı bilgilerin yetkililer tarafından sürekli olarak güncellendiği bildirildi. Halka açık kaynaklardan ve resmi açıklamalardan yapılacak duyurularla, olayın gelişmeleri hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

Hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte, kayıp denizcileri arama çalışmalarının daha etkin bir şekilde sürdürülmesi ve bu trajik olayın üzerindeki sis perdesinin aralanması umuluyor.

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