Zonguldak'ta Fırtına Alarmı: Meteorolojik uyarılar ve fırtınanın şiddeti!

Zonguldak'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun uyarılarına rağmen, saatte 80 kilometre hızı aşan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde, şiddetli rüzgar ve yağış yaşamı felç etti.