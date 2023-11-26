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Zonguldak'ta Fırtına Alarmı: Meteorolojik uyarılar ve fırtınanın şiddeti!

Zonguldak'ta Fırtına Alarmı: Meteorolojik uyarılar ve fırtınanın şiddeti!

Zonguldak'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun uyarılarına rağmen, saatte 80 kilometre hızı aşan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde, şiddetli rüzgar ve yağış yaşamı felç etti.

Ereğli'de dev dalgalar ve kurye yasağı

Kdz. Ereğli ilçesinde, fırtınanın etkisiyle 7 metreyi aşan dev dalgalar gözlemlendi. Şehirdeki motorlu kuryeler için trafik yasağı getirildi, vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

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İncivez Mahallesi'nde çatı felaketi

İl merkezindeki İncivez Mahallesi'nde bir apartmanın sundurma çatısı, fırtınanın şiddetiyle koparak yola düştü. Park halindeki dört araç, çatının altında kalarak ciddi hasar gördü.

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İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi

Kozlu ve Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri, çatının kapattığı yolu açmak için iş makineleriyle hızlı bir müdahalede bulundu. Hasar gören araçlar, ekiplerin yardımıyla bölgeden çıkarıldı.

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Polis güvenlik önlemleri ve trafik yönetimi

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çatı temizlenerek, yol trafiğe yeniden açıldı.

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Sahildeki doğal felaket: dev dalgalar

Fırtına ve yağmurun etkisiyle, sahil şeridinde 7 metreyi aşan dev dalgalar oluştu. Bazı dalgaların 7 metrelik duvarları aşarak limana girdiği gözlemlendi, doğal güçlerin etkisi altında kalan bölgede tedbirler artırıldı.

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