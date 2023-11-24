Zonguldak'ta fırtına sonrası hareketli günler: Vali Hacıbektaşoğlu sahada

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bölgede meydana gelen şiddetli yağış ve fırtınanın ardından, Kozlu ve Alaplı ilçelerindeki balıkçı barınaklarını ziyaret etti. Vali, bu zorlu doğa olaylarının etkilerini yerinde gördü.

Hacıbektaşoğlu'nun ziyareti, bölge halkı ve özellikle balıkçılar için moral kaynağı oldu. Vali, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor günler geçiren balıkçılarla yakından ilgilendi ve onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu ziyaret, yöre halkı ile devlet arasındaki dayanışmanın güçlü bir örneği olarak kaydedildi.

Kozlu Barınağından Alaplı'ya: yerinde incelemeler

Vali Hacıbektaşoğlu, ilk olarak Kozlu balıkçı barınağında incelemelerde bulundu. Burada, yetkililerden yaşanan durum hakkında ayrıntılı bilgiler alarak, zarar gören alanların tespiti ve gerekli müdahaleler için bilgi topladı. Ardından Alaplı balıkçı barınağına geçen Vali, burada da benzer incelemelerini sürdürdü ve yetkililerden durum raporu aldı.

Balıkçıların sesini dinleyen Vali

Her iki barınakta da balıkçılarla sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, onların sorunlarını ve önerilerini dinledi. Balıkçıların yaşadığı zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu etkileşim, yönetim ile yerel halk arasında sağlam bir iletişim köprüsü kurulmasına yardımcı oldu.

Etkin yönetim ve halkla ilişkiler

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun bu ziyareti, Zonguldak'ta etkili bir yönetim anlayışının ve halkla iç içe bir yöneticinin örnek davranışlarını sergiledi. Fırtına sonrası yaşanan zorluklara karşı yerinde müdahale ve destek sağlayarak, yöre halkının yanında olduğunu gösterdi.