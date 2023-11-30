Zonguldak'ta fırtına sonrası telefon direkleri tehlike saçıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Osmanlı Köyü, fırtına sonucu devrilen telefon direkleriyle iletişim krizi yaşıyor. Köyde telefon ve internet kesintisi yaşanıyor ve çocukların eğitimi aksıyor. Köy muhtarı ve sakinleri çözüm bekliyor.

Tehlike saçan direkler ve güvenlik endişesi

Köy muhtarı Özgür Kartaltepe'nin ifadelerine göre, 18 Kasım 2023'ten bu yana köyde ne telefon ne de internet hizmeti bulunuyor. Devrilen direkler, köy yollarında büyük tehlike oluşturuyor. Bu durum, köy sakinlerini ve özellikle yolda yürüyen çocukları büyük bir risk altına sokuyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde eğik duran direkler, her an devrilebilir endişesi yaratıyor.

İletişim ağının yıkımı ve eğitimdeki engeller

İnternet ve telefon hatlarının kesilmesi, köydeki çocukların eğitimine de olumsuz etkiler yapıyor. Uzaktan eğitim ve ödev yapma imkanları kesintiye uğrayan öğrenciler, teknolojik erişim eksikliğinden dolayı mağdur durumda. Köylüler, bu durumun bir an önce düzeltilmesini ve kalıcı çözümler üretilmesini istiyor.

Yetkililere çağrı: hızlı ve kalıcı çözüm beklentisi

Kartaltepe ve köy sakinleri, defalarca yetkililere başvurmalarına rağmen herhangi bir çözüm sağlanmadığını belirtiyor. Durumun aciliyetini vurgulayan köy halkı, iletişim ağlarının bir an önce onarılmasını ve bu tür sorunların tekrar yaşanmaması için kalıcı önlemler alınmasını talep ediyor.