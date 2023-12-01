Zonguldak'ta fırtınanın ardından hayat normale dönüyor: balıkçılık ve temizlik çalışmaları hız kazanıyor

Liman ve balıkçılıkta yeniden canlanma

Fırtınanın ardından, balıkçılar temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Aynı zamanda, hamsi avı için hazırlıklarını da sürdürüyorlar. Özellikle Ahmet Bozoğlu gibi deneyimli balıkçılar, fırtınadan sonra Ereğli kıyılarına düşen yoğun balık nedeniyle, balıkçılığın geleceğine dair olumlu beklentiler içinde. Fırtına sonrası bollaşan hamsi stokları, balık fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Bu durum, Türkiye'nin dört bir yanına yapılan balık sevkiyatını da artırdı.

Limanın durumu ve çevre kirliliği

Fırtına ve yağışlar, il merkezindeki limanı çöp ve çamurla doldurdu. Üzülmez ve Çaydamar Dereleri'nden gelen çöpler, limanda birikti. Bazı vatandaşlar, limandan topladıkları odunları evlerine götürmek için çaba sarf etti. Limanda biriken çamur, alanın sarı bir renge bürünmesine neden oldu. Balıkçılar, bu zorlu koşullarda teknelerini kurtarmak ve limanı temizlemek için yoğun bir çaba içinde.



Arama kurtarma çalışmaları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter, Kafkametler adlı batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarına katıldı. Helikopter, limanı havadan tarayarak arama kurtarma operasyonuna destek verdi.