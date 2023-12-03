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Zonguldak'ta gecenin huzurunu bozan kavga: taşlar ve sopalar havada uçuştu

Zonguldak'ta gecenin huzurunu bozan kavga: taşlar ve sopalar havada uçuştu

Zonguldak'ta gecenin huzurunu bozan kavga: Mithatpaşa Mahallesi'nde taşlar ve sopalarla dolu şiddetli bir çatışma yaşandı, polis ekipleri müdahale etti.

Olay, gece saatlerinde, M.C. isimli bir şahıs ile henüz ismi öğrenilemeyen bir komşusu arasında başlayan gürültü meselesi üzerine kızıştı. Tartışmanın şiddeti arttıkça, çevredeki diğer sakinler de duruma müdahale etmeye çalıştı, ancak bu çabalar yetersiz kaldı.

Sokağın ortasında taşlı, sopalı çatışma

Tartışmanın sokakta kavgaya dönüşmesiyle birlikte, her iki taraf da yumruk, sopalar ve taşlarla birbirine saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, şiddeti durdurmak için araya girmeye çalışsa da, kavga bir süre daha devam etti. Olayın şiddeti, mahalledeki huzuru ciddi şekilde bozdu.

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Polis müdahalesi ve güvenlik önlemleri

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, iki tarafı sakinleştirmek ve olay yerinden uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Ayrıca, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve ilerleyen günlerde daha fazla bilgi verileceği belirtildi.

Olay, Zonguldak'ın genelindeki güvenlik ve huzur algısını da etkiledi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

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