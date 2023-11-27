Zonguldak'ta insaniyet örneği: makinist, ambulans için treni durdurdu

Zonguldak'ta bir makinist, Uğur Mumcu Kavşağı'nda treni durdurarak ambulansa yol verdi. Olay, amatör kamera tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yoğun bir günün ortasında, limana doğru ilerleyen trenin makinisti, demiryolunu kullanan bir ambulansı fark etti. Hayati bir durumun farkında olan makinist, treni hızla durdurarak, acil durumdaki ambulans için yol açtı. Bu fedakar hareket, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından büyük bir alkışla karşılandı.

Amatör kameraya yansıyan insani yardım anı

Bu dikkate değer an, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video, makinistin ambulansın geçişini sabırla beklediği ve ardından yoluna devam ettiği anları içeriyor. Olay, Zonguldak'ın Uğur Mumcu Kavşağı'nda yaşandı ve toplumsal duyarlılık adına önemli bir örnek teşkil etti.

Sosyal medyada yankı bulan olay

Sosyal medyada hızla yayılan bu video, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve olumlu yorumlar alarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Makinistin örnek davranışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak, insanlık ve mesleki sorumluluk konusunda önemli bir mesaj verdi.