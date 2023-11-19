Zonguldak'ta JAK timine özel: doğal afetlerde arama-kurtarma kursu tamamlandı!

Zonguldak'ta JAK Arama Kurtarma Timi, DAFAK tarafından düzenlenen 'Doğal Afetlerde Arama Kurtarma' kursuyla güçleniyor. 13-17 Kasım'da gerçekleşen eğitim, maden kazaları ve afetlere hızlı müdahaleyi hedefliyor.

13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı, doğal afetlere ve maden kazalarına odaklanıyor. Tim, maden kazalarına müdahale tekniklerini içeren bir dizi eğitimden geçti. Eğitimler, ocak tanıtımı, tahkimat teknikleri, kazı yöntemleri ve ilk yardım gibi hayati konuları kapsıyor.

Pratik tatbikatlarla gerçekçi deneyim

Bu eğitim programında özellikle ocağın 560 metre altındaki pratik tatbikatlar dikkat çekiyor. Tim, gerçek maden koşullarında çalışarak, olası bir maden kazasında vatandaşlara nasıl hızlı ve etkili bir şekilde yardım edileceğini öğrendi.

Can kaybını azaltma hedefi

Arama kurtarma timinin ana hedefi, doğal afetler ve maden göçükleri gibi acil durumlarda hızla müdahale ederek can kaybını en aza indirmek. Eğitim, timin bu hedefe ulaşmasında kritik bir rol oynuyor.

Bölge halkına destek ve güven

JAK timinin aldığı bu eğitim, bölge halkına karşı taşıdığı sorumluluğun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Eğitim sayesinde, Zonguldak ve çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlar, olası bir afet durumunda daha güvende hissediyorlar.

Bu eğitimle birlikte, JAK timi, Zonguldak ve Türkiye genelinde doğal afetler ve maden kazalarına karşı daha donanımlı ve hazır bir hale geliyor. Eğitim, hem timin hem de bölge halkının güvenliğine katkıda bulunuyor.