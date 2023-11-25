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Zonguldak'ta Kafkametler Yük Gemisi Faciası: Güverte Ustası Tamer Özer'in Son Yolculuğu

Zonguldak'ta Kafkametler Yük Gemisi Faciası: Güverte Ustası Tamer Özer'in Son Yolculuğu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde batan Kafkametler adlı yük gemisinin acı olayında hayatını kaybeden güverte ustası Tamer Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

Rusya'dan aldığı yükü İzmir'e taşıyan gemi, kuvvetli fırtına nedeniyle mendireğe çarparak sulara gömülmüştü. Tamer Özer'in cansız bedeni, 5 gün süren arama çalışmalarının ardından dalgıçlar tarafından bulundu.

Kafkametler Yük Gemisi Faciası ve Güverte Ustası Tamer Özer'in Ölümü

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Olayın ardından gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tamer Özer'in ailesi, cenazesini teslim aldı. Öğlen namazını müteakiben Bozhane Camii'nde düzenlenen tören, bölgedeki önemli isimleri bir araya getirdi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Özer'in ailesi ile sevenleri, merhum güverte ustasının ardından duygusal anlar yaşadı.

Fırtına Nedeniyle Batan Gemiden Kurtarılan Cansız Beden

Tören, Bozhane Camii'nde kılınan namazın ardından devam etti. Kafkametler'in güverte ustası Tamer Özer'in cenazesi, helallik alındıktan sonra şehir mezarlığında toprağa verildi. Bu acı olayın ardından gelen destek ve başsağlığı mesajlarıyla birlikte, bölgedeki toplumsal dayanışmanın bir kez daha ön plana çıktığı gözlendi.

Arama Kurtarma Çalışmalarının Ardından Tamer Özer'in Bulunması

Kaza sonrasında yapılan arama kurtarma çalışmalarında Tamer Özer'in cansız bedenine ulaşılması, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğsa da, yapılan törenle birlikte merhumun anısının yaşatılması ve yakınlarına destek olunması hedeflendi.

Otopsi İşlemleri ve Ailenin Cenazeyi Teslim Alması

Tamer Özer'in kederli ailesine başsağlığı dilerken, böylesi zor zamanlarda toplumun bir araya gelerek dayanışma içinde olması, insanlık değerlerinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

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