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Zonguldak'ta Kafkametler Yük Gemisi Faciası: Kayıp Mürettebat Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Zonguldak'ta Kafkametler Yük Gemisi Faciası: Kayıp Mürettebat Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında yaşanan Kafkametler adlı yük gemisi faciasının ardından, kayıp 7 mürettebatın bulunması için arama çalışmaları hızla devam ediyor.

19 Kasım günü mendireğe çarparak batan gemiden 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşılırken, kaptan Cemal Turan, telsiz zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2. makinist Göksel Özel, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar ve Ömer Hebip hala aranıyor.

Kafkametler Yük Gemisi Faciası: Arama Çalışmalarının Hız Kesmeden Sürmesi

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Mürettebatın kimlik tespitleri tamamlandıktan sonra cenazeleri memleketlerine gönderilmiş, ancak kayıp olan diğer mürettebat için arama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Rüzgarın etkisini yeniden göstermesi nedeniyle arama ekiplerinin zorlu bir mücadele verdiği belirtiliyor. Özellikle dalgıçlar, kontrollü bir şekilde gemiye inerek içeride ve çevresinde kayıp mürettebatı bulmak için çaba harcıyor.

Mendireğe Çarparak Batan Geminin Kayıp 7 Mürettebatı İçin Devam Eden Arama Çalışmaları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar, liman içinde ve dışında gözlem yaparak kayıp mürettebattan herhangi bir iz bulmaya çalışıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri gemi ise batan geminin yakınında konuşlanarak arama çalışmalarına destek sağlıyor. Bu kritik süreçte, bölgedeki tüm yetkililer, deniz güvenliği ve arama kurtarma ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak olayın aydınlatılması için çaba sarf ediyor.

5 Mürettebata Ulaşıldı: Kimlik Tespitleri ve Cenazelerin Memleketlerine Gönderilmesi

Kaza sonrasında yaşanan bu trajik süreçte, bütün toplumun kayıp mürettebatın aileleri ve yakınlarına destek olmak adına bir araya gelmesi ve yardımlaşma içinde olması, bölgedeki insanların birlik ve dayanışma ruhunu gösteriyor. Gelişmeleri yakından takip eden kamuoyu, kayıp mürettebatın en kısa sürede bulunması ve ailelere destek verilmesi adına duyarlılığını sürdürüyor.

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