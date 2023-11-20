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  3. Zonguldak'ta Kamerun Bayraklı 'Pallada' gemi kazası: mürettebatın yardım anı

Zonguldak'ta Kamerun Bayraklı 'Pallada' gemi kazası: mürettebatın yardım anı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde, şiddetli fırtınanın etkisiyle karaya oturan ve ortadan ikiye ayrılan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, deniz kazaları tarihine geçti. Gemi mürettebatının çaresiz yardım çağrısına sahne oldu.

Gemideki bir personelin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, mürettebatın Sahil Güvenlik ekipleriyle irtibat kurarak acil yardım istediği anlar yer alıyor. "Gemi ortadan bölündü" diyen personel, geminin koordinatlarını paylaşarak cankurtaran ekiplerine ulaşmaya çalıştı.

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Gemi personelinin zorlu tahliyesi

Gemi, ağır hava koşulları altında kontrolden çıkarak karaya oturduğunda, gemide bulunan 13 personelin hayatı tehlikeye girdi. Bu kritik durumda, gemi personeli, halatlar yardımıyla karaya tahliye edildi. Kurtarma operasyonunun her anı, yine gemi personelinin kamerasına yansıdı ve bu görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.

Kaza sonrası soruşturma ve tedbirler

Kaza sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında, geminin neden ikiye bölündüğü ve karaya oturma sebepleri detaylıca inceleniyor. Ayrıca, benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve deniz güvenliğinin artırılması konusunda çalışmalar başlatıldı.

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