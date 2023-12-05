Zonguldak'ta kapsamlı kış denetimleri: ağır cezalar kesildi

1,689 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 84'üne toplamda 255 bin 83 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Kış lastiği uygulamaları ve trafik güvenliği

Bu denetimler, kış aylarında trafik güvenliğinin önemini vurguluyor. Kış lastiği kullanımı, karlı ve buzlu yollarda hayati bir öneme sahip. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, bu uygulamalarla trafik güvenliğini artırmayı ve olası kazaları önlemeyi amaçlıyor. Denetimlerde, kış lastiği takmayan 3 sürücüye ceza verilmesi, bu konudaki sıkı takibin bir göstergesi.

Çeşitli ihlaller ve cezalar

Denetimler sırasında çeşitli ihlaller tespit edildi. Muayene süresini geçiren 27 araca, alkollü araç kullanan 4 sürücüye, alkol reddi yapan 1 sürücüye, fazla yolcu taşıyan 3 sürücüye ve takograf kullanmayan 4 sürücüye cezalar uygulandı. Ayrıca, yetkisiz ehliyetle araç kullanımı, yükü düzgün taşımayan, sigortasız ve geçerli sürücü belgesi olmayan sürücüler de cezalandırıldı.

Ticari taşımacılıkta sıkı denetim

Denetimler, özellikle ticari taşımacılık yapan araçlara odaklandı. Yetki belgesiz taşımacılık yapan 15 araç ve psikoteknik belgesi olmayan sürücü çalıştıran 3 araca para cezası verildi. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi olmayan sürücü çalıştıran 10 araca da cezai işlem uygulandı. 5 ticari araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, bu da denetimlerin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Zonguldak'ta yapılan kapsamlı kış denetimleri, trafik güvenliğini sağlama ve kurallara uymayan sürücülere göz açtırmama konusunda kararlı bir adım olarak öne çıkıyor. Emniyet Müdürlüğü'nün bu tutumu, kış aylarında trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.