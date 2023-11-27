Zonguldak'ta kış şoku: kar yağışı ve fırtına etkisi

Zonguldak, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde sıfır derecenin altındaki sıcaklıklar, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına ve yağmurun ardından kar geliyor

Gece boyunca etkili olan kuvvetli fırtına ve yağmur, yerini sabah saatlerinde karla karışık yağmura bıraktı. Şiddetli rüzgar ve düşen hava sıcaklıkları, kentte kış koşullarının sert yüzünü ortaya çıkardı.

Beyaz örtüyle kaplı yüksek kesimler

Sıcaklık, özellikle yüksek kesimlerde sıfırın altına düüşerken, bu bölgeler kar yağışı ile beyaz bir örtüyle kaplandı. Karın etkisiyle kartpostallık manzaralar oluştu.

İl merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur

Zonguldak il merkezinde ise hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Bu durum, yer yer yağmur ve karla karışık yağmurun devam etmesine neden oldu.

Fırtına Liman Caddesi'nde dalgalar oluşturdu

Kuvvetli fırtına, Liman Caddesi mevkisinde büyük dalgaların oluşmasına sebep oldu. Deniz kenarındaki bu etki, görsel bir şölen sunarken aynı zamanda dikkatli olunması gereken bir durum yarattı.

Heyelan riskine karşı tedbirler alınıyor

İl genelinde ekipler, olası heyelan risklerine karşı gerekli tedbirleri almış durumda. Hem vatandaşların hem de yetkililerin dikkatli olması gereken bu durum, hava koşullarının getirdiği zorluklara karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor.