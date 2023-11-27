Zonguldak'ta Kripto dolandırıcılık çetesi çökertildi: 10.8 milyon liralık vurgun

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, beş kişiden oluşan bir kripto dolandırıcılık çetesi deşifre edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü derinlemesine araştırmalar, çetenin 35 kişiyi hedef alarak 10 milyon 800 bin TL'lik bir vurgun yapmış olduğunu ortaya koydu. Bu başarılı operasyon, kripto dolandırıcılığın pençesindeki mağdurlar için bir umut ışığı oldu.

Kırık zincir operasyonu ve gözaltılar

Siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olan "Kırık Zincir Operasyonu" kapsamında, 23 Kasım'da Bursa'da düzenlenen baskınla, şüphelilerden beşi gözaltına alındı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi, çetenin faaliyetlerine son verdi ve suç ağını çözümlemeye yardımcı oldu.

Çetenin hedef kitlesi ve elde edilen deliller

Yapılan incelemeler sonucunda, çetenin farklı gelir gruplarından vatandaşları hedef aldığı anlaşıldı. Şüphelilerin lüks yaşam tarzları, evlerinde ele geçirilen altınlar, nakit paralar ve lüks araçlar dikkat çekti. Ayrıca, banka hesapları ve diğer mal varlıklarına da el konuldu, bu deliller soruşturmada kritik rol oynadı.

Adli süreç ve tutuklamalar

26 Kasım'da Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, E.C.Ö., O.Ö. ve B.S.Y. isimli üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, kripto dolandırıcılıkla mücadeledeki kararlılığın ve adaletin işleyişinin bir göstergesi olarak ön plana çıktı.

Zonguldak'taki bu operasyon, kripto para dolandırıcılığına karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi ve etkili olduğunu gösteriyor. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin azmi ve profesyonelliği, bu tür suçların kökünü kazımada büyük bir rol oynuyor. Toplumun her kesimini hedef alan bu suçlara karşı uyanık olmak ve yetkililere yardımcı olmak büyük önem taşıyor.