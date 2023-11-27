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Zonguldak'ta meydana gelen şiddetli fırtına ve yağışlar limanı vurdu: dalgalar mendirekleri aştı

Zonguldak'ta meydana gelen şiddetli fırtına ve yağışlar limanı vurdu: dalgalar mendirekleri aştı

Zonguldak'ta şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle limanda dalgalar mendirekleri aştı. 8 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar, liman bölgesinde alarma neden oldu. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Zonguldak'ta yaşanan bu doğal afet karşısında, liman bölgesindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Liman yetkilileri ve yerel yönetim, olası bir tehlikeye karşı hızlı bir şekilde harekete geçerek, bölgeyi güvenlik altına aldı. Vatandaşların liman bölgesine girişleri sınırlandırıldı ve tehlike arz eden alanlar için uyarı levhaları konuldu. Şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisiyle oluşan dev dalgalar, liman çevresindeki işletmeler ve tekneler için de risk oluşturdu.

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Meteorolojiden uyarı, şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve çevresindeki iller için şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Özellikle deniz kenarında bulunan vatandaşların yüksek dalgalar ve fırtına nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde de benzer şiddetli hava olaylarının yaşanabileceğini bildirdi.

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Zonguldak'ta hayat durma noktasına geldi

Şiddetli fırtına ve yağışlar, Zonguldak'ta günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Okulların tatil edildiği, bazı iş yerlerinin kapalı kaldığı ve toplu taşıma hizmetlerinde aksamalar yaşandığı bildirildi. Vatandaşlar, güvenlik gerekçesiyle evlerinden çıkmamayı tercih etti ve şehirdeki sokaklar boş kaldı.

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