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Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazası: iş makinesi dorsesinden düşerek trafik felç etti

Zonguldak'ta, tırın dorsesinden düşen iş makinesi trafiği kilitleyerek büyük bir felakete yol açtı. Olay, çevre yolunda yıkılma çalışması yapılan Fevkani Köprüsü'nün altında gerçekleşti.

Olay, Zonguldak’ın merkezi bölgelerinden birinde, hareketli bir trafik akışının yaşandığı çevre yolunda gerçekleşti. 74 AAK 871 plakalı tır, kent merkezinden Ankara istikametine doğru ilerlerken, yıkılma çalışmaları devam eden Fevkani Köprüsü'nün altından geçmeye çalıştı. Bu sırada, tırın dorsesinde bulunan ağır iş makinesi, köprü yapısına takılarak tırdan düşerek yola savruldu.

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Uzun araç kuyrukları ve trafikte aksama

Bu beklenmedik kaza, trafiği tamamen durma noktasına getirdi. İş makinesinin yola düşmesi sonucu oluşan engel, çevre yolunu kullanmakta olan araçlar için ciddi bir trafik problemine yol açtı. Oluşan uzun araç kuyrukları, sürücülerin uzun süre yolda kalmalarına neden oldu.

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Yetkililerin müdahalesi: iş makinesini kurtarma operasyonu

Kazanın hemen ardından, yetkililer olay yerine ivedilikle sevk edildi. Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede kontrolü sağlamak için hızlı bir şekilde müdahale etti. Ayrıca, yolda kalan iş makinesinin kaldırılması için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Kazanın alınacak dersler: güvenli taşımacılığın önemi

Bu tür kazalar, ağır taşımacılık sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle riskli bölgelerde taşımacılık yapılırken, yükseklik ve ağırlık gibi faktörlerin dikkatle hesaplanması gerekiyor.

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