Zonguldak'ta Öğretmen Ahmet Ufuk Işık'tan Örnek Davranış: Martıyı Olta İğnesinden Kurtarıp Doğaya Bıraktı

Veteriner teknikerliği mezunu olan Işık, hayvanlara yardım etmek ve bilinçli çöp atımına dikkat çekmek amacıyla çaba sarf ediyor. Işık, "Bilinçsizce atılan çöpler hayvanların hayatına mal oluyor. Cam, ip, olta iğnesi gibi tehlikeli eşyaların özenli bir şekilde imha edilmesi önemlidir" dedi. Işık, hayvanların yaşam alanlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, martının tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde doğaya bırakıldığını belirtti.