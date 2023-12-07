Zonguldak'ta öğretmen skandalı: 8 yaşındaki öğrenciye şiddet iddiası

Mart ayında yaşanan bu üzücü olay, A.A. adındaki küçük öğrencinin okuldan yüzünde şişliklerle eve dönmesiyle ortaya çıktı. Baba C.A.'nın ifadesine göre, çocuğu okulda görevli öğretmen E.Ç. tarafından itilerek yaralandığı iddia edildi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, öğretmen hakkında "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak basit yaralama" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Soruşturma ve iddianame

Soruşturma sırasında toplanan deliller ve adli raporlar, küçük çocuğun anlatımları ile uyumlu bulunarak, E.Ç.'nin suçlamaları reddetmesine rağmen, şüpheli konumuna düştüğünü ortaya koydu. İddianamede, E.Ç.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.

Yargı süreci ve beklenen cezalar

E.Ç., 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kasten yaralama suçundan yargılanacak. İddianamede, suçun işlendiğine dair güçlü kanıtların yanı sıra, öğretmen hakkında uygulanması gereken güvenlik tedbirlerine de yer verildi. Tarafların yakın zamanda hakim karşısına çıkması bekleniyor, bu durumun eğitim camiasında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.