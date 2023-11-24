Zonguldak'ta öğretmenler günü coşkuyla kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Zonguldak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Valilik binasının önünde düzenlenen tören, şehrin önde gelen isimlerini ve eğitim camiasını bir araya getirdi.

Törene, Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı başta olmak üzere, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Kaş, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan gibi önemli isimler katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman da törende yer aldı.

Kutlamalarda kimler vardı?

Amalebirliği Başkanı Şenol Yüce, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Müdürü Şenol Ayyıldız'ın yanı sıra çok sayıda öğretmen ve öğrenci törene katılım gösterdi.

Törenin anlamlı başlangıcı

Törenin başlangıcında, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan ve öğrenciler tarafından tören alanına çelenk konuldu. Bu anlamlı başlangıç, törenin coşkusunu ve önemini vurguladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Program, saygı duruşu ve ardından hep bir ağızdan söylenen İstiklal Marşı ile devam etti. Marşın okunması, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Törenin sona ermesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Zonguldak'taki Öğretmenler Günü töreni sona erdi. Tören, katılımcılarda ve izleyicilerde derin izler bıraktı.