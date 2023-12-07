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Zonguldak’ta örnek davranış: TTK tren makinisti, ambulansa yol vererek hayat kurtardı

Zonguldak’ta geçen 27 Kasım günü, Uğur Mumcu kavşağında hayati bir olay yaşandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait bir tren makinisti, acil durumdaki bir ambulansı fark ederek trenini durdurdu ve ambulansa yol verdi.

TTK ve Sağlık Müdürlüğü’nden ortak tören

TTK Demir Yolu Başmühendisliği Şantiyesi'nde düzenlenen törene, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin ve diğer önemli isimler katıldı. Tören sırasında, Güner makinistin ve diğer demiryolu çalışanlarının bu duyarlı davranışını takdirle karşıladığını belirtti. Güner, "Sağlıkta her dakika önemli. Bu hassasiyetiniz için teşekkür ederiz" dedi.

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Tren makinistinin örnek davranışı takdir topladı

Makinist Öyüm’ün bu davranışı, hem TTK hem de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından büyük takdir topladı. TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürü Metin Şahin, İl Sağlık Müdürü Güner ve ekibinin ziyareti ve plaket takdimi için teşekkürlerini iletti. Bu anlamlı tören, TTK demiryolu makinistleri ve çalışanları arasında büyük yankı uyandırdı.

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Sağlıkta zamanın önemi ve trafikte duyarlılık

Güner’in vurguladığı gibi, sağlık hizmetlerinde zaman büyük önem taşır. Trafikte yaşanan bu duyarlılık, acil durumdaki hastalar için hayati önem taşıyabilir. TTK tren makinistinin bu örnek davranışı, diğer sürücülere de ilham kaynağı oldu.

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