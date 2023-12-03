Zonguldak'ta Özel Eğitim Öğrencileri Fidan Dikiyor: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik

Zonguldak'taki Uzun Mehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okulun bahçesinde gerçekleşen bu özel etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler fidan dikiminin heyecanını yaşadı.

Uzun Mehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde düzenlenen bu etkinlikte, özel öğrenciler ellerine aldıkları kazma ve küreklerle kumkuat ve limon fidanları dikti. Bu süreçte, öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri de aktif rol aldı. Aromatik ve tıbbi bitkilerin dikimi sırasında öğrenciler iş bölümü yaparak, takım çalışmasının güzel bir örneğini sergilediler.



Doğaya ve çevreye katkıda bulunma

Öğrenciler, toprağı kazarak fidanları dikkatle yerleştirdi. Fidanların can suyunu verirken, doğa ile iç içe olmanın mutluluğunu ve doğaya katkıda bulunmanın önemini deneyimlediler. Bu etkinlik, öğrencilere doğa bilincini aşılamak ve çevre koruma konusunda farkındalık yaratmak açısından büyük önem taşıyor.

Okul yönetiminden etkinliğe ilişkin açıklama

Okulun müdür yardımcısı Ayşegül Çolak, bu etkinliğin önemine dikkat çekerek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledik. Okulumuzun öğretmeni Ahmet Ufuk Işık'ın liderliğinde, öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle bahçemize fidan diktik" dedi.

Etkinlikten çıkan mesajlar ve önemi

Bu özel günün anlam ve önemine uygun bir şekilde düzenlenen etkinlik, özel öğrencilerin toplumsal etkinliklere katılımını ve doğa ile etkileşimini teşvik etti. Öğrenciler, doğa dostu faaliyetlerin parçası olarak, yaşadıkları çevreye değer katmanın mutluluğunu yaşadılar. Bu etkinlik, aynı zamanda toplumda farkındalık yaratma ve özel eğitimin önemine dikkat çekme açısından da büyük bir adım oldu.