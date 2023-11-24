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Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil alev aldı: itfaiye ekipleri hızla müdahale etti

Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil alev aldı: itfaiye ekipleri hızla müdahale etti

Zonguldak Soğuksu'da seyir halindeki otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Araç sürücüsünün soğukkanlılığı ve itfaiyenin etkili müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Araç sürücüsünün soğukkanlı müdahalesi

Yangın, aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladığı sırada fark edildi. Araç sürücüsü, olayın şiddetini anlayarak aracını hemen yol kenarına çekti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sürücünün hızlı ve soğukkanlı müdahalesi, olası bir faciayı önledi.

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İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde, yangın daha büyük bir zarara yol açmadan engellendi.

Trafik güvenliği ve tedbirler

Yangın sonrasında, güvenlik tedbirleri kapsamında araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bu süreçte trafik akışının güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli önlemler alındı. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların itfaiye ve acil servislere hızla haber vermesinin önemine dikkat çekti.

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