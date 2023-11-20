Zonguldak'ta şiddetli fırtına ve yağış: ZBEÜ etkilendi, vize sınavları ertelendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), bu doğal afetin etkilerini yoğun bir şekilde hissetti. Fırtına ve sağanak yağış, öğrenci ve akademik yaşamı olumsuz yönde etkileyerek, eğitim faaliyetlerinde aksamalara neden oldu.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den acil durum incelemesi

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, olumsuz hava koşullarının neden olduğu zararları bizzat yerinde görmek ve çözüm yollarını araştırmak üzere kampüs alanında bir dizi incelemelerde bulundu. Rektör Özölçer, kampüs binalarının durumunu değerlendirerek, alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları yakından izledi. Acil durum yönetimi konusunda tecrübesini konuşturan Özölçer, personelin ve öğrencilerin güvenliği için gereken her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Vize sınavlarının ertelenmesi

ZBEÜ'de, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan vize sınavları, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin güvenliği öncelikli olarak ele alındı. Üniversite, sınavların yeni tarihlerini ilerleyen günlerde açıklayacak. Bu karar, öğrencilerin eğitim süreçlerindeki aksamaları en aza indirmek ve güvenli bir sınav ortamı sağlamak amacıyla alındı.

Zonguldak'ta doğa kuvvetleri ve eğitim: önlemler ve yeniden yapılanma

ZBEÜ, doğal afetler karşısında aldığı etkin önlemler ve hızlı müdahale kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Kampüs alanında yapılan incelemeler ve alınan tedbirler, üniversitenin bu tür olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Öğrenci ve akademik personel güvenliği, ZBEÜ'nün öncelikleri arasında yer alıyor.