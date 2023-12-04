Zonguldak'ta soğuk hava ve yoğun sis etkili: sürücüler dikkat!

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 11 dereceye düşmesiyle başlayan hafta, yoğun sis ve soğuk hava dalgasıyla devam ediyor. Hafta sonu güneşli havanın ardından, şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde sis etkisini göstermeye başladı.

Zonguldak'ta hafta sonu yaşanan güneşli hava, yerini ani bir soğuk hava dalgası ve yoğun sise bıraktı. Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde görülen sis, özellikle sürücüler için görüş mesafesini düşürerek tehlikeli anlar yaşatıyor. Uzmanlar, sisin hafta boyunca etkisini sürdürmesi ve hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Trafikte sis tehlikesi: güvenli sürüş için ipuçları

Yoğun sis, Zonguldak'ta trafikte zor anlar yaşanmasına neden oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi ve kaygan zemin, sürücüler için ekstra dikkat gerektiriyor. Trafik uzmanları, sisli havalarda far kullanımının önemini vurgulayarak, yavaş ve dikkatli sürüş yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Hava durumu: hafta boyunca soğuk ve yağışlı

Zonguldak'ta hava durumu, hafta boyunca soğuk ve yağışlı olacak. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının 11 ila 14 derece arasında değişeceğini ve zaman zaman yağış beklendiğini ifade ediyor. Rüzgarın hızının saatte 14-23 kilometre olması ve yer yer yağışlı hava koşullarının etkili olması bekleniyor.