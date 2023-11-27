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Zonguldak'ta trafik kazasında, 62 yaşındaki sürücü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Zonguldak'ta trafik kazasında, 62 yaşındaki sürücü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Zonguldak'ta meydana gelen trajik bir trafik kazası, 62 yaşındaki Ömer Salih Haberal'ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Kontrolden çıkarak refüje çarpan bir aracın sürücüsü olan Haberal, kazanın şok etkisiyle kalp krizi geçirdi.

Kaza anı ve ilk müdahale

Ömer Salih Haberal yönetimindeki 67 EF 753 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarpışını gerçekleştirdi. Kazanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Haberal, kalp krizi geçirme aciliyetiyle karşı karşıya kaldı. Çevreden yetişen kişilerin durumu fark etmesi ve hızla haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri acilen sevk edildi.

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Acil müdahale ve hastane süreci

Olay yerinde kalbi duran Haberal'a, direksiyon başında kalp masajı uygulandı. Acil olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haberal için doktorlar yoğun çaba sarf etti. Ancak, tüm tıbbi müdahalelere rağmen Haberal kurtarılamadı.

Cenaze töreni ve defin işlemleri

Ömer Salih Haberal'ın cenazesi, öğlen namazına müteakiben Uzun Mehmet Camii'nde düzenlenecek cenaze töreni sonrasında Rize'de toprağa verilecek.

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