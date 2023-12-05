Zonguldak'ta unutulmaz bir deneyim: madenci eşleri madenin derinliklerinde

Eğitim Ocağı'nda gerçek maden deneyimi

Eğitim Ocağı'nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, madenci eşleri, madenin derinliklerine indi. Eğitim ocağında, maden işçilerinin günlük yaşamını ve çalışma şartlarını yakından gözlemleyen katılımcılar, taşkömürünün çıkartılma sürecine tanık oldu.

Maden müzesi turu ve zorlu çalışma şartlarına dikkat çekme

Maden Müzesi'ni de ziyaret eden madenci eşleri, maden işçilerinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Meryem Demir, Amasra'daki maden ocağında çalışan eşi hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadığını ve maden işçilerinin zor şartlar altında çalıştığını vurguladı.

Maden kazaları ve güvenlik endişeleri

Nila Erdoğan, 15 yıllık madenci olan eşinin Amasra maden ocağında çalıştığını belirtti ve maden kazalarında kaçış yollarının olmamasının endişe verici olduğunu dile getirdi. Necla Arslan ise eşi Orhan Arslan'ın TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalıştığını ve madende çalışmanın zorluklarını ilk elden anladığını ifade etti.

Madencilerin zorlu yaşam koşulları ve emeklerinin değeri

Katılımcılar, madencilerin yaşadığı zorlukları ve emeklerinin değerini vurgulayarak, toplumun bu zor şartlar altında çalışan madencilerin emeklerine saygı duyması gerektiğini belirttiler. Bu etkinlik, madenci eşlerine, eşlerinin her gün karşılaştığı zorlukları daha iyi anlama fırsatı sundu ve toplumda madencilik mesleğine yönelik farkındalığı artırmayı hedefledi.