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Zonguldak'ta yağış ve fırtınanın ardından sahil kirliliği alarmı

Zonguldak, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, özellikle sahil şeridinde, yağmur sularıyla birlikte dere yataklarından sürüklenen odun parçaları ve çeşitli plastik atıkların yoğun bir kirlilik oluşturduğu gözlendi.

Doğal afetin sahil şeridindeki etkileri

Sahil bandında, deniz seviyesindeki artış ve şiddetli dalgaların etkisiyle yürüyüş yolları ve çevresinde bulunan altyapı, ciddi zarar gördü. Aydınlatma direkleri ve banklar gibi sahil kenarındaki donatılar, doğal afetin şiddetini gözler önüne serdi.

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Zonguldak Belediyesi'nden hızlı müdahale

Zonguldak Belediyesi, yaşanan bu doğal felaketin ardından, sahil şeridinde biriken atıkların temizlenmesi için hızla harekete geçti. Ekiplerin yoğun bir çalışma içinde olduğu ve sahilin eski temiz görünümüne kavuşması için çaba sarf ettiği bildirildi.

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Vatandaşların dikkatine!

Bu durum, Zonguldaklı vatandaşların ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin dikkatine sunuldu. Sahil kenarında yürüyüş yapacak veya zaman geçirecek olanlar, temizlik çalışmaları sırasında dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldı.

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Çevre koruma ve bilinçlendirme

Bu olay, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında daha fazla farkındalık yaratılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Hem yerel yönetimlerin hem de vatandaşların, çevre kirliliğiyle mücadelede proaktif bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği vurgulandı.

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