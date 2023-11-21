Zonguldak'ta Yaşanan Doğa Mücadelesi: 6 Orman İşçisi Kurtarıldı!

Aniden Bastıran Kar ve Mahsur Kalan İşçiler

İşçiler, Zonguldak ile Bolu arasında bulunan Kızıltepe Dağında, ağaç kesimi işleriyle meşgulken, beklenmedik bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Karın etkisiyle geçiş yolları kapanınca, durumun ciddiyeti anlaşıldı. İşçiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi ve yardım istedi. Böylece, zorlu bir kurtarma operasyonunun başlangıcı oldu.

Zorlu Kurtarma Operasyonu: 18 Saat Süren Mücadele

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, derhal harekete geçti. Karla kaplı yollar, iş makineleriyle açılarak, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması sağlandı. Ekipler, zorlu hava koşulları altında, yaklaşık 18 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Kurtarılan İşçilerin Sevinci ve Teşekkürleri

Kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandığında, işçilerin rahatlamış ve mutlu oldukları gözlemlendi. Kurtarılan orman işçileri, yaşadıkları zor anlarda yanlarında olan ve canla başla çalışan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine derin minnettarlıklarını ifade etti. Bu olay, ekiplerin özverili çalışmalarının ve zorlu doğa şartlarıyla mücadele etmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.