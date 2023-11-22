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Zonguldak'ta yoğun trafik denetimi: jandarma ekipleri görevde

Zonguldak'ta yoğun trafik denetimi: jandarma ekipleri görevde

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini sağlamak adına yoğun bir denetim kampanyası başlattı. 13-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen bu denetim, sürücülerin trafik kurallarına sıkı sıkıya uyumunu teşvik etmeyi hedefliyor.

16 Bin 846 araç kontrol altında

Jandarma trafik ekipleri, bin 107 ayrı uygulamayla toplam 16 bin 846 aracı denetleyerek trafik güvenliği konusunda hassas bir kontrol mekanizması oluşturdu. Bu süreçte, trafik akışının düzenlenmesi ve güvenliğin artırılması için çeşitli önlemler alındı.

"Hassasiyetle uyulan her kural, hayat kurtarır"

Jandarma ekipleri, "Hassasiyetle uyulan her trafik kuralı bizi hayata bağlar" mottosu ile yola çıktı. Bu anlayış, trafik güvenliğinin sadece sürücüler için değil, tüm toplum için hayati önem taşıdığını vurguluyor.

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"Kemerinle yol ver hayata"

Kampanya aynı zamanda "Kemerinle yol ver hayata" sloganıyla kemer takmanın önemine dikkat çekiyor. Bu, özellikle trafik kazalarında can kayıplarını önlemek adına kritik bir adım olarak görülüyor.

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