Zonguldak’taki 67 yıllık tarihi köprü yıkımı sona eriyor!

Devam eden çalışmalar ve planlamalar

Bu tarihi yapının yıkımı, Soğuksu-Acılık ayağının başarıyla zemine indirilmesiyle hız kazandı. Ardından, Gazipaşa Caddesi ve çevre yolu bağlantıları da benzer bir süreçle zemine indirildi. Şu anda ise ekipler, İstasyon Caddesi üzerindeki çalışmalara odaklanmış durumda. Bu bölgede gerçekleştirilen yıkım işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.

İstasyon Caddesi'nde hızlı ilerleme

İstasyon Caddesi üzerindeki çalışmaların hızla devam etmesi dikkat çekiyor. Kısa sürede büyük bir ilerleme kaydedildi ve bu bölümdeki yıkım işlemlerinin de tamamlanmasının ardından, çevre yolu bağlantısının son kısmı alınarak yıkım işlemleri sonlandırılacak.

Çalışmaların son aşaması ve çevre düzenlemesi

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bölgede çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanacak. Bu çalışmalar, Zonguldak'ın yeni yüzünü ortaya çıkaracak ve şehir trafiğine modern bir soluk getirecek. Ayrıca, bu yeniden düzenleme, şehrin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve sergilenmesi açısından da önemli bir adım olacak.