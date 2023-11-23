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Zonguldak'taki deniz faciasında, 'Kafkametler' gemisi batışı ve arama-kurtarma çalışmaları

"Zonguldak Ereğli'de fırtına sonucu batan 'Kafkametler' gemisinden 2 mürettebatın cansız bedeni bulundu. 10 mürettebat hala kayıp; arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor."

Ereğli ilçesinin kıyılarına bir mürettebatın cansız bedeni vurdu. Bu, gemideki mürettebatın hayat mücadelesinin acı bir sonucuydu. Arama-kurtarma ekipleri, kayıp mürettebatı bulmak için hemen harekete geçti. Denizde süren yoğun çalışmalar, dalgıçların ve kurtarma ekiplerinin özverili çabalarıyla devam etti.

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Umutlar tükenmiyor: arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

AFAD tarafından yapılan açıklamada, kayıp 11 mürettebat üyesinden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Bu acı haber, arama-kurtarma ekiplerinin kararlılığını artırdı. Hala kayıp olan 10 vatandaşımızın bulunması için çalışmalar, profesyonel ekiplerce aralıksız sürdürülüyor. 42 dalgıçın katıldığı bu zorlu süreçte, her bir mürettebat üyesi için umutlar hala yeşeriyor.

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Dayanışma içinde yürütülen çalışmalar

Bu trajik olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Denizcilerimizin yaşadığı bu zorlu süreç, toplumun her kesiminden destek gördü. Ereğli ilçesi ve çevresindeki topluluklar, kayıp mürettebatın aileleriyle dayanışma içinde bulunuyor.

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