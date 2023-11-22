Zonguldak'taki Kafkametler gemi kazasında, devam eden arama çalışmaları

Zonguldak'ta meydana gelen deniz kazasında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın son açıklamalarına göre, fırtına sebebiyle batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizciyi bulmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

Sahil Güvenlik ve AFAD seferber oldu

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (SAK), Kıyı Emniyeti, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve polis ekiplerinin koordineli çalışmalar yürüttüğü bilgisini verdi. Bu zorlu arama operasyonu, 2 uçak, 1 helikopter, 6 bot, 5 dron, 177 arama kurtarma personeli ve 42 dalgıç tarafından destekleniyor.

Gece gündüz devam eden kurtarma çabaları

Bakan Yerlikaya, gece gündüz demeden devam eden kurtarma faaliyetlerinde görev alan tüm ekipleri övdü ve Türkiye'nin bu tür afetlerden korunması için dua etti. Bu olay, deniz güvenliği ve acil durum müdahale konularında ulusal düzeyde önemli tartışmaları da beraberinde getirdi.