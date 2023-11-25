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Zonguldak'taki Kafkametler Gemisi Faciasında 5 Mürettebatın Cansız Bedenine Ulaşıldı, Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Zonguldak'taki Kafkametler Gemisi Faciasında 5 Mürettebatın Cansız Bedenine Ulaşıldı, Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen fırtınada batan Kafkametler adlı gemideki trajik olayla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

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Başkan Memiş, fırtına ve sel felaketiyle birlikte Kafkametler gemisinin batması sonucunda 12 mürettebatın kaybolduğunu açıkladı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Ancak, 7 mürettebatın hala kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Zonguldak'ta Yaşanan Fırtına ve Sel Felaketi: Kafkametler Gemisi Battı

Ereğli ilçesindeki yoğun yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşandığını vurgulayan Memiş, AFAD'ın koordinasyonunda 74 mahsur kalan vatandaşın kurtarıldığını ancak 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, Kafkametler gemisinin battığına dair bilgi veren Memiş, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ve geminin içinde bulunan mürettebatın tamamının bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

AFAD Başkanı Okay Memiş: 5 Mürettebatın Cansız Bedenine Ulaşıldı, 7 Mürettebat Hala Kayıp

Başkan Memiş, AFAD'ın 375 personel, 74 araç, 31 deniz ve hava aracıyla geniş kapsamlı bir operasyon yürüttüğünü belirtti. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma timleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla iş birliği yapıldığını dile getirdi. Ayrıca, su altı robotları ve yandan taramalı sonar gibi ekipmanlarla geminin içerisinde ve çevresinde yapılan arama tarama faaliyetlerine vurgu yaptı.

Arama Kurtarma Operasyonu: Deniz Kuvvetleri ve AFAD İş Birliğiyle Yürütülüyor

Geminin batışıyla ilgili teknik detayları paylaşan Memiş, mendireğe çarpmadan önce 20 metre mesafede battığını ve dalgalı deniz koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti. Geminin içerisine balçık dolmaya başlamasıyla birlikte çalışmaların daha da riskli hale geldiğine dikkat çekti.

Teknik Zorluklarla Dolu Çalışma: Geminin İçerisine Balçık Dolması Riski

Başkan Memiş, yapılan çalışmaların 4 gündür sürdüğünü ve her gün geminin içinde ve çevresinde detaylı arama tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca, deniz yüzeyinde bulunan bir cenazenin gemi içinde değil, su yüzeyinde bulunduğunu belirtti ve bu olasılığın da göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

4 Gündür Süren Arama Tarama Faaliyetleri: Deniz Yüzeyinde Bulunan Cenaze ve Gemi İçindeki Zorlu Çalışmalar

Son olarak, kayıp mürettebatın bulunması ve bölgedeki sel felaketi sonucunda zarar gören vatandaşların yardımına dair Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı talimatları doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Memiş, yaşanan acı olay nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

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