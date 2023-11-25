Zonguldak'taki Kafkametler Gemisi Faciasında Hava Şartları Arama Çalışmalarını Zorluyor

19 Kasım'da mendireğe çarparak batan Türk bayraklı gemide 7 gündür devam eden arama tarama faaliyetleri, sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın yanı sıra öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle geçici bir ara verme kararı aldı.

Ereğli'deki Kafkametler Gemisi Olayında Hava Koşulları Arama Çalışmalarını Etkiliyor

Ekipler, kayıp mürettebat Cemal Turan, telsiz zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2. makinist Göksel Özel, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar ve Ömer Hebip'i bulmak için yoğun bir çaba harcamaktadır. Sabah saatlerinde dalgıç ekipleri, kontrollü bir şekilde gemiye inerek kayıp mürettebatın izine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak, öğle saatlerinde artan olumsuz hava koşulları, arama çalışmalarını zorlaştırdı ve askeri gemi ile dalgıçların limana geri dönmesine neden oldu.

Kafkametler Gemisi Faciasında, Olumsuz Hava Şartlarıyla Mücadele

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarısının ardından, bölgede alınan tedbirler sıklaştırıldı. Gelişen olaylar doğrultusunda, arama tarama faaliyetleri sürdürülmekte olan botlar ve helikopterler, gemi etrafındaki yüzey aramalarını devam ettiriyor. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen kayıp mürettebatın bulunması için azimle çalışmaya devam ediyor.

Zorlu Hava Koşulları, Kayıp Mürettebatın Bulunmasını Zorlaştırıyor

Zonguldak'ta yaşanan bu trajik olay, bölgede duyulan endişeyi artırmış durumda. Özellikle aileler ve çevredekiler, arama çalışmalarının bir an önce olumlu bir sonuçlanması için dualarını sürdürüyor. Olayın sebep olduğu üzüntü ve endişeyle birlikte, yetkililerin koordineli çabalarıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarının başarılı olması ve kayıp mürettebatın sağ salim bulunması umuduyla bekleyiş sürüyor.