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Zonguldak'taki trajik kazada ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Zonguldak'taki trajik kazada ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Zonguldak, Devrek'te meydana gelen trajik kazada, 46 yaşındaki Adem İnamoğlu ağaç budarken düştü ve hayatını kaybetti. İlk müdahale ve hastane çabalarına rağmen kurtarılamayan İnamoğlu'nun cenazesi, otopsi sonrası defnedilecek.

Çaydeğirmeni beldesindeki Bük köyünde yaşanan olayda, deneyimli bir bahçıvan olan İnamoğlu, ağaçları budamak için yüksek bir ağaca tırmandı. Ancak ne yazık ki, dengesini kaybederek metrelerce yüksekteki zemine düştü. Bu korkunç düşüş, İnamoğlu'nun ağır yaralanmasına yol açtı.

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Olay yerine hızlı müdahale

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı İnamoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ancak durumu oldukça ciddiydi ve hemen Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorlar, İnamoğlu'nu kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Ne yazık ki, tüm tıbbi müdahalelere rağmen Adem İnamoğlu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bu trajik haber, İnamoğlu'nun ailesi, arkadaşları ve tanıdıkları arasında derin bir üzüntüye sebep oldu.

Cenaze ve otopsi işlemleri

İnamoğlu'nun cenazesi, gerekli otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Yapılacak olan cenaze töreniyle, sevilen bu adam son yolculuğuna uğurlanacak.

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