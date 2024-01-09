Bilecik, Bolu, Eskişehir üçgeninde yaban domuzu popülasyonu artışı çiftçileri canından bezdirdi

Ancak bu durum, özellikle tarım alanlarına zarar veren yaban domuzları nedeniyle çiftçiler için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Çiftçiler Yaban Domuzlarından Şikayetçi

Bölgedeki çiftçiler, yaban domuzlarının tarım alanlarına verdiği zararlar nedeniyle canından bezmiş durumda. Özellikle Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçelerinde yaban domuzlarının sayısındaki artış, tarım faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Çiftçiler, bu duruma karşı çözüm arayışında.

Bilecik'te 300 Kiloluk Dev Domuz Avı

Bilecik'ten gelen son haberler, bölgedeki yaban domuzları sorununun boyutunu gözler önüne seriyor. Avcılar tarafından vurulan ve 300 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dev bir yaban domuzu, görenleri şaşkına çevirdi. Bilecik merkeze bağlı Kuyubaşı köyünde yaşayan köylüler, tarlalarına zarar veren domuzların avlanması için avcılardan yardım istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Av İzni

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan izinle gerçekleştirilen avda, avcılar uzun bir takibin ardından 300 kiloluk dev domuzu avladı. Avcılar, domuzu 4x4 arazi aracıyla çekerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Avcı Basri Kuş'un anlattığına göre, bu büyüklükteki bir domuzla ilk kez karşılaştıklarını ve bu durumun kendilerini de şaşırttığını belirtti.