Bolu'da, inşaattan hırsızlık yapan zanlı yakalanarak tutuklandı

Bolu şehrinde yaşanan hırsızlık olayı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde çözüme kavuştu. Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan demir ve çeşitli inşaat malzemeleri çalındığına dair alınan ihbar sonrasında, polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışmalara başladı.

85 Bin liralık inşaat malzemesi çalındı

Olay yerindeki ilk incelemeler sonucunda, hırsızlık olayının boyutu ortaya çıktı. İnşaattan çalınan malzemelerin toplam değeri yaklaşık 85 bin TL olarak belirlendi. Bu vahim durum karşısında emniyet güçleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Polis ekiplerinin özverili çalışmaları sonuç verdi ve hırsızlık şüphelisi kısa sürede belirlendi. M.Ç. (29) isimli şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tutuklama kararı çıktı

Adaletin tecellisi için adliyede yapılan işlemler sonucunda şüpheli M.Ç, çıkartıldığı hakimlik tarafından tutuklama kararıyla cezai bir işlemle karşı karşıya kaldı. Hırsızlık suçuyla tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.