Bolu'da, inşaattan hırsızlık yapan zanlı yakalanarak tutuklandı

Bolu şehrinde yaşanan hırsızlık olayı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde çözüme kavuştu. Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan demir ve çeşitli inşaat malzemeleri çalındığına dair alınan ihbar sonrasında, polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışmalara başladı.
85 Bin liralık inşaat malzemesi çalındı
Olay yerindeki ilk incelemeler sonucunda, hırsızlık olayının boyutu ortaya çıktı. İnşaattan çalınan malzemelerin toplam değeri yaklaşık 85 bin TL olarak belirlendi. Bu vahim durum karşısında emniyet güçleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etmek için yoğun bir çaba sarf etti.
Hırsızlık şüphelisi yakalandı
Polis ekiplerinin özverili çalışmaları sonuç verdi ve hırsızlık şüphelisi kısa sürede belirlendi. M.Ç. (29) isimli şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Tutuklama kararı çıktı
Adaletin tecellisi için adliyede yapılan işlemler sonucunda şüpheli M.Ç, çıkartıldığı hakimlik tarafından tutuklama kararıyla cezai bir işlemle karşı karşıya kaldı. Hırsızlık suçuyla tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.