Fenerbahçe vs Konyaspor karşılaşması saat kaçta? Ne zaman? Nerde? Hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de bugün Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor. Saat 20:00'da başlayacak bu heyecanlı mücadele, BeIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Muhtemel on birler

Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11'inde Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko yer alması bekleniyor.

Konyaspor’un ise Deniz, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, R.Muric, A.Cicaldau, M.Moreno, N.Oliveira ilk 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Hakem kadrosu

Maçın hakemi Kadir Sağlam olacak. Yardımcı hakemler ise Furkan Ürün ve Anıl Usta olarak belirlendi.

Lider Fenerbahçe'nin inanılmaz serüveni

Süper Lig'de liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. 18 maç sonunda topladığı 47 puan ile zirvede yer alan sarı-lacivertliler, 15 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle rakiplerine korku salıyor. Takımın bu başarısında, Edin Dzeko'nun 13 golle takımını sırtlarken aynı zamanda gol krallığında da zirvede yer alması büyük bir etken.

Konyaspor'un mücadelesi

Yeşil-beyazlılar ise bu sezon biraz daha mücadeleci bir tablo çiziyor. 18 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayan Konyaspor, ligde 16. sırada kendine yer bulmuş durumda. Rakibine nazaran daha zorlu bir sezon geçiren Konyaspor, bu maçta sürpriz yapmayı hedefliyor.

Tarihi rekabette Fenerbahçe üstün

Bu iki takım arasında geçmişte oynanan 44 maçta, Fenerbahçe'nin 33 galibiyetle açık ara üstünlüğü bulunuyor. Konyaspor ise bu maçlarda 8 kez galip gelebilmiş. İki takım arasındaki maçlarda 112'ye 48 gibi etkileyici bir gol farkı da göze çarpıyor.

Fenerbahçe'nin iç sahadaki gücü

Fenerbahçe, bu sezon kendi evinde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, iç sahadaki bu güçlü performansını Konyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe fırtınası

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde de dikkat çekici bir performans sergiliyor. Evlerinde oynadıkları 6 maçın tamamını kazanan Kanarya, bu başarılarıyla taraftarlarını gururlandırıyor.

Djiku ve Osayi Afrika Kupası'nda

Fenerbahçe'nin defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunuyorlar. Bu durum, Fenerbahçe'nin savunma hattında bazı değişikliklere gitmesine neden olabilir.

Fred ve İrfan Can sahaya dönüyor

Son maçlarda takımdan ayrı kalan Fred ve İrfan Can Kahveci, cezalarını tamamlayarak Konyaspor karşılaşmasında forma giyebilecekler. Bu iki önemli oyuncunun takıma dönüşü, Fenerbahçe için büyük bir moral kaynağı olacak.