Bolu'da yeni medya merkezi: Gazeteciler ve yazarlar için özel bir mekan

Bolu gazetecileri için yeni bir buluşma noktası: Medya evi

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nin en yeni girişimi olan 'Medya Evi', 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kapılarını açtı. Bolu'daki aktif gazeteciler ve köşe yazarlarının katkılarıyla oluşturulan bu özel mekan, derneğin sosyal tesis olarak hizmet verecek.

Resmi açılış töreni ve katılımcılar

Medya Evi'nin açılışı, büyük bir resmi törenle kutlandı. Törene Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Abit Öztoprak, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi önemli siyasi figürlerin yanı sıra, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve geniş bir basın topluluğu katıldı.

Açılış töreninde neler yaşandı?

Açılış, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Gürbüz ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla yapılan kurdele kesimi ile başladı. Ardından, protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda, Medya Evi'nin Bolu'daki basın topluluğu için hayırlı olması temenni edildi ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Medya Evi'nin sunduğu imkanlar

Medya Evi, Bolu'da görev yapan basın mensuplarına bir dizi olanak sunuyor. Modern bir internet erişimi, geniş bir kütüphane, rahat bir kafeterya ve çeşitli sosyal etkinlikler için düzenlenmiş alanlar bu tesiste yer alıyor. Bu olanaklar, bölgenin gazetecileri ve yazarları için bir buluşma noktası oluşturuyor ve onlara çalışmalarını sürdürmek için ideal bir ortam sağlıyor.