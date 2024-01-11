11 Oca 2024 - 14:05- Spor G:

Boluspor'un Adanaspor üstünlüğü: Trendyol 1.Lig'de efsaneleşen rekabet

Trendyol 1.Lig'de Boluspor ve Adanaspor'un 64 maçlık rekabetinde, Boluspor 31 galibiyetle üstünlüğünü kanıtladı. Boluspor, Adanaspor'a en çok gol atan takım olma başarısını da gösterdi.

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
Boluspor'un Adanaspor üstünlüğü: Trendyol 1.Lig'de efsaneleşen rekabet mask
Boluspor'un Adanaspor üstünlüğü: Trendyol 1.Lig'de efsaneleşen rekabet
Boluspor'un Adanaspor üstünlüğü: Trendyol 1.Lig'de efsaneleşen rekabet
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye'nin futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Adanaspor ve Boluspor arasındaki rekabet, 64 maçlık bir tarih boyunca sürdü. Bu tarihi mücadelede Boluspor, Adanaspor karşısında 31 galibiyet ile dikkat çekici bir üstünlük sağladı. İki takım arasındaki bu ezeli rekabet, 1971-1972 sezonunda Boluspor'un Adana'da aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı ve zaman içinde Türkiye Liglerinin en çekişmeli mücadelelerinden biri haline geldi.

Boluspor'un Adanaspor üstünlüğü: Trendyol 1.Lig'de efsaneleşen rekabet

Efsane başlangıç: Boluspor'un Adana galibiyeti

Boluspor ve Adanaspor arasındaki rekabetin başlangıcı, Boluspor'un Adana'da elde ettiği 1-0'lık galibiyet ile ateşlendi. Bu galibiyet, iki takım arasında uzun yıllar sürecek bir mücadelenin ilk adımı oldu ve Türkiye futbol tarihinde önemli bir an olarak kayıtlara geçti.

Boluspor'un Adanaspor üstünlüğü: Trendyol 1.Lig'de efsaneleşen rekabet

Boluspor'un göz kamaştıran performansı

Bu uzun süren rekabette Boluspor, 64 maçın 31'ini kazanarak rakibine karşı büyük bir üstünlük kurdu. Adanaspor ise sadece 15 galibiyet elde edebildi ve 18 maç berabere sonuçlandı. Boluspor'un bu başarısı, onu Adanaspor karşısında her zaman güçlü bir rakip haline getirdi.
Boluspor'un Adanaspor üstünlüğü: Trendyol 1.Lig'de efsaneleşen rekabet

Ev sahibi avantajı Boluspor'un elinde

Adanaspor'un ev sahipliği yaptığı maçlarda bile Boluspor'un üstünlüğü göze çarpıyor. 30 ev sahibi maçın 11'ini Boluspor kazanırken, Adanaspor sadece 9 galibiyet elde edebildi. 10 maç ise berabere bitti. Bu istatistikler, Boluspor'un deplasman performansının ne kadar etkileyici olduğunu ortaya koydu.

Boluspor'un Adanaspor üstünlüğü: Trendyol 1.Lig'de efsaneleşen rekabet

Boluspor'un golcü kimliği

İki takım arasında oynanan 64 maçta Boluspor, Adanaspor kalesine 90 gol atarak rakibine karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Adanaspor ise Boluspor'a karşı 59 gol atabildi. Boluspor, bu başarısıyla lig tarihinde Adanaspor'a en çok gol atan takım oldu ve aynı zamanda kırmızı-beyazlı takımın en çok gol attığı ikinci takım olarak Samsunspor'u 72 golle geride bıraktı.

# boluspor, ev sahibi, galibiyet, adanaspor, futbol

11 Oca 2024 - 14:05 Bolu- Spor

Mahreç  Doğukan Demirci

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL