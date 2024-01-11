Söke ve Bolu ticaret odaları kardeş oda protokolü imzaladı

Ziyaret ve işbirliği planları
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar'ı makamında ziyaret etti. Sakalar, iki şehir arasında ticari ve dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla bu protokolün imzalandığını vurguladı. Ayrıca, genç girişimcilerin işbirliğiyle ekonomik faydalar sağlamayı planladıklarını belirtti.
Ekonomik gelecek ve genç girişimciler
Alemdar, Türkiye'nin pandemi sonrası ekonomik geleceğine dair umutlu bir tablo çizdi. Ekonomik sorunlar ve kâr idame konularında sürekli diyalog içinde olacaklarını ifade ederek, genç girişimcilerle ilgili olarak da olumlu bir enerji yakaladıklarını dile getirdi. Alemdar, genç girişimcilerle Söke Ticaret Odası Başkanı'nı tanıştırma planlarından bahsetti.
Protokolün imza töreni ve önemi
Tekin ile Kara, bu önemli toplantının ardından kardeş oda protokolüne imza attılar. Bu imza töreni, her iki odaya ve ilişkili şehirlere hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Anlaşma, iki şehir arasında sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi ve genç girişimcilerin desteklenmesini amaçlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.