11 Oca 2024 - 14:32- Gündem G:

Söke ve Bolu ticaret odaları kardeş oda protokolü imzaladı

Söke Ticaret Odası ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası arasında, ticari ve dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. İki şehir arasındaki ekonomik ve sosyal bağları kuvvetlendirmek üzere kardeş oda protokolü imzalandı. Bu anlaşma, özellikle genç girişimciler için yeni işbirliği fırsatları yaratmayı hedefliyor.

Osman Aykan
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Söke ve Bolu ticaret odaları kardeş oda protokolü imzaladı mask
Söke ve Bolu ticaret odaları kardeş oda protokolü imzaladı
Söke ve Bolu ticaret odaları kardeş oda protokolü imzaladı
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Ziyaret ve işbirliği planları

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar'ı makamında ziyaret etti. Sakalar, iki şehir arasında ticari ve dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla bu protokolün imzalandığını vurguladı. Ayrıca, genç girişimcilerin işbirliğiyle ekonomik faydalar sağlamayı planladıklarını belirtti.

Söke ve Bolu ticaret odaları kardeş oda protokolü imzaladı

Ekonomik gelecek ve genç girişimciler

Alemdar, Türkiye'nin pandemi sonrası ekonomik geleceğine dair umutlu bir tablo çizdi. Ekonomik sorunlar ve kâr idame konularında sürekli diyalog içinde olacaklarını ifade ederek, genç girişimcilerle ilgili olarak da olumlu bir enerji yakaladıklarını dile getirdi. Alemdar, genç girişimcilerle Söke Ticaret Odası Başkanı'nı tanıştırma planlarından bahsetti.

Protokolün imza töreni ve önemi

Tekin ile Kara, bu önemli toplantının ardından kardeş oda protokolüne imza attılar. Bu imza töreni, her iki odaya ve ilişkili şehirlere hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Anlaşma, iki şehir arasında sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi ve genç girişimcilerin desteklenmesini amaçlıyor.Söke ve Bolu ticaret odaları kardeş oda protokolü imzaladı
# bolu, ziyaret

11 Oca 2024 - 14:32 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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