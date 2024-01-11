Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisenin 2024 yılındaki hedefi 12 milyon lira ciro

Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine verdiği kaliteli mesleki eğitimin yanında üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. İleri teknoloji ile birçok alanda eğitim verilen lisede, mobilya ve iç tasarım ile metal teknolojisi alanında üretim yapıyor. Teorik eğitimlerini bu atölyelerde pratiğe dönüştüren öğrenciler, Bolu başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyor. Başta okullar ve devlet kurumları olmak üzere birçok işletmeye malzeme üreten lise, 2023 yılında 7.5 milyon ciroya ulaştı. Öğrenciler bir yandan eğitim alıp el becerilerini geliştirirken bir yandan da döner sermayeden aldıkları ücretle kendi ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Aksay, “Okulumuzda mobilya ve iç tasarım alanı ile metal teknolojisi alanı, döner sermaye çalışmaları çerçevesinde üretim yapıyor. Okulumuz 2023 yılında 7.5 milyon liralık ciro elde etti. Üretim çerçevesinde hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize maddi konuda destek olmaktayız. Bir öğrencimiz ortalama 6 ay boyunca 7 bin lira maaş aldı. Genelde devlet kurumlarının ofis ve misafirhanelerinin mobilyalarını, okul sıraları, sınıf dolapları yaptı. Ofis malzemelerinin tasarımı ve üretimini gerçekleştirdik. Motor bölümünde çok sayıda araç tamirine gittik. Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim ve okul müdürlüğümüzün vermiş olduğu destek ile makine ve teçhizat olarak gerçekten piyasa ile yarışabilecek bir konumdayız” dedi.

“Hedefimiz 2024 yılında 12 milyon lira”

Ekipman ve donanım olarak çok iyi bir durumda olduklarını dile getiren Aksay, “Öğrencilerimiz hem el becerilerini hem de meslek tecrübelerini geliştirmektedir. Okulumuzdan mezun olduktan sonra piyasada rahat çalışabilecek şekilde yetiştirilmektedir. 2019 yılında bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelge ile okullarımız ve devlet kurumlarımız herhangi bir limit sınırı olmadan ihale şartsız okulumuzdan direk mobilya ihtiyaçlarını temin edebilirler. Hedefimiz bu yıl, 12 milyon lira. Biz üretimde gece gündüz demeden çalışarak hizmet etmekten onur duyarız” diye konuştu.