12 Oca 2024 - 21:00- Gündem G:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nden hurda araçları mübadele ihalesi: Ekonomik ömrünü dolduran araçlar yeni ekipmanlarla değişecek

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, kullanım ömrünü tamamlayan hurda araçlarını mübadele yöntemiyle yenileyecek. Bu değişim, müdürlüğün araç filosunu güncellemek ve operasyonel verimliliği artırmak için atılan önemli bir adımı temsil ediyor.

Doğukan Demirci
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nden hurda araçları mübadele ihalesi: Ekonomik ömrünü dolduran araçlar yeni ekipmanlarla değişecek mask
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Mübadele ihalesi, 7 araçlık bir filoyu kapsıyor. Bu araçlar, modern ve yüksek performanslı modellerle değiştirilecek. İhalede öne çıkan modeller şunlar:

 7 araç, 1 edet 2024 model Mercedes Vito Select 5580 FL 2.0 Dizel 237 PS RWD 4x4 A/T E. uzun (obsidyen siyah – 8+1 kişilik), 1 adet 2024 model Renault Express Combi Joy 1.5 Blue DCI 95 Bg. D.Full ( Manuel – Beyaz), 1 adet Mir Mdf üzeri doğal kaplama özel imalat toplantı masası, 2 adet Bürotime Magnate MGN-CHR-4-UA-1F-TR-AL çalışma koltuğu ve 8 Adet Bürotime Magnate MGN-CHR-2-UA-1F-TR-AL çalışma koltuğu ile değiştirilecek.

Yenileme sürecinin önemi

Bu mübadele süreci, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç ve ekipmanlarını güncel standartlara taşıyarak daha etkili ve verimli bir hizmet sunma hedefini gösteriyor. Yeni araçlar ve ofis ekipmanları, emniyet personelinin çalışma koşullarını iyileştirecek ve hizmet kalitesini artıracaktır.

İhaleye katılım ve süreç

İlgilenen firmalar ve bireyler için ihaleye katılım detayları ve süreci hakkında daha fazla bilgi, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ve ilgili duyuru panolarından edinilebilir. Bu yenileme hamlesi, hem emniyet güçlerinin çalışma şartlarını iyileştirmeyi hem de kamu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmayı hedefliyor.

# bolu, araç

12 Oca 2024 - 21:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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