Milliyetçi Gençlik’ten Tanju Özcan’a seçimler için yüzde 60 destek çelengi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeniden başkan adayı olarak belirlenmesinin ardından diğer partilerin de adayları tek tek açıklanmaya başladı. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin başkan adayı İl Başkanı İlhan Durak olarak duyuruldu.

Açıklama yaptığı gün Özcan’a destek geldi

MHP Bolu Belediye Başkan adayı olan İlhan Durak’ın ilk resmi basın açıklaması yaptığı saatlerde, CHP’nin adayı olan Başkan Tanju Özcan’a Milliyetçi Gençlik imzalı destek çelengi geldi. Bolu Belediyesi binası önüne bırakılan çelenkte, “İkinci dönemin hayırlı olsun başkanım. Bu adaylarla yüzde 60 alırsın” sözleri yer aldı.