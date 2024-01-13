Bolu'nun Kartpostallık Güzelliği: Abant Gölü Milli Parkı'nda Karla Kaplı Bir Masal

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, etrafını saran ormanlar ve 20 santimetreyi bulan kar kalınlığıyla ziyaretçilerini büyüledi. Her biri kartpostallık niteliğindeki manzaralar, göl etrafında dolaşan yüzlerce turistin objektifine yansıdı.



Ziyaretçi Akını: Abant Gölü Milli Parkı, 2023'te 571 Bin 162 Turisti Ağırladı

Abant Gölü Milli Parkı, 2023 yılı boyunca 571 bin 162 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaparak Bolu'nun turistik çekim merkezlerinden biri haline geldi. Doğa harikası bu bölge, her mevsimde farklı bir güzellik sunarken, son kar yağışıyla birlikte adeta bir turist akınına uğradı. Ziyaretçiler, karlı güzellikleriyle büyülenirken, göl etrafında keyifli anılar biriktirdi.



Kışın Zorlu Koşulları: Kış Lastiği Takmayanlar Yolda Kaldı

Ancak, Abant Gölü Milli Parkı'nın bu büyüleyici manzaralarını görmek isteyen bazı vatandaşlar, kışın zorlu koşullarına hazırlıksız yakalandı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı yollarda kış lastiği kullanmayan araçlar, milli parka ulaşmada zorlanarak yolda kaldı. Bu durum, bazı ziyaretçilerin planlarını aksatırken, diğerleri ise yardımsever vatandaşlar ve traktörlerin desteğiyle sorunlarını çözdüler.



Yazlık Lastiklerin Kış Serüveni: Bir Vatandaşın Hikayesi

Bolu'dan milli parka yazlık lastikleri takılı aracıyla gelen bir vatandaş, "Abant’a gezmeye gelmiştik. Bu yoldan çıkamadık. Lastiklerim yazlık. Kış lastiklerini takmadık" diyerek karla kaplı yolda yaşadıkları macerayı anlattı. Bu durum, sürücülerin mevsim şartlarına uygun lastik kullanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



Abant Gölü Milli Parkı, Her Zaman Büyüleyici

Sonuç olarak, Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte adeta bir masal diyarına dönüştü. Ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatan bu doğa harikası, kışın zorlu koşullarını göz önünde bulundurarak gelenleri kış lastikleri konusunda uyarmış oldu. Bolu'nun bu cennet köşesi, her mevsimde farklı bir güzellik sunmaya devam ediyor.