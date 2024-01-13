Bolu'nun Beyaz Örtüsü: Yedigöller Milli Parkı'nda Kar Fırtınası

Şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğal güzellik, dün gece saatlerine kadar kar yağışının etkisi altında kaldı. Kar yağışının etkisiyle milli parkın beyaz örtüsü yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı, adeta kartpostallık bir manzaraya büründü.

Kışın Büyüsü: Yedigöller'de Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı

Etkili olan kar yağışı, Yedigöller Milli Parkı'nın doğal güzelliklerini daha da vurguladı. Beyazın her tonunu barındıran bu eşsiz milli park, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bir kış masalına ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçilere kartpostallardan fırlamış gibi bir atmosfer sunan Yedigöller, doğa severlerin kışın büyüsüne kapılmasına neden oluyor.

Ulaşım Kapalı: Kara Yolu Molozlarla Kapatıldı

Ancak, bu doğal güzelliklere ulaşım bir süreliğine kapatıldı. Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımın sağlandığı kara yolu, güvenlik önlemleri kapsamında molozlarla kapatıldı. Bolu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek gerekli işaretlemeleri yaparak yolun kullanımını engelledi.

Bolu Valiliği'nden Uyarı: Ulaşım Mengen İlçesi Üzerinden Sağlanıyor

Bolu Valiliği, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaparak, "Bolu-Yedigöller yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapalıdır. Ulaşım Mengen güzergahından sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı. Ziyaretçilere, güvenliklerini düşünerek bu süreçte Mengen ilçesinden Yedigöller'e ulaşım sağlamaları tavsiye ediliyor.

Yedigöller, Kışın Büyüsünü Yaşamak İsteyenleri Bekliyor

Yedigöller Milli Parkı'nın kar altındaki büyüsü, ulaşımın geçici olarak kapatılmasına rağmen doğa severleri cezbetmeye devam ediyor. Bu eşsiz güzelliklerle kaplı milli park, kışın özlemini çekenleri büyüleyici bir atmosferle karşılamaya hazır. Mengen güzergahını kullanarak Yedigöller'e ulaşan ziyaretçiler, beyazın ve doğanın muhteşem dansını gözlemlemenin keyfini yaşayabilirler.