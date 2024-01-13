Bolu Kartalkaya'da Rekor Soğuklar: Eksi 18,3 Derece

Bu rekor soğuk, bölgedeki doğa ve turizm alanları üzerinde etkili olurken, özellikle kayak severler için Kartalkaya'da farklı bir deneyim sunuyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi: Termometreler Eksi 18,3 Dereceyi Gösteriyor

Kartalkaya, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olarak bilinir ve bu gece ölçülen eksi 18,3 derece, bölgenin dondurucu soğuklarına işaret ediyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı ve diğer meteorolojik parametreler de dikkate alındığında, kış sporları severler için mükemmel bir zemin sunulduğunu söylemek mümkün.

Erzurum Palandöken'de Soğuk Hava Sürüyor: Eksi 17,5 Derece

Türkiye'nin en soğuk ikinci ili olarak kayıtlara geçen Erzurum, özellikle Palandöken bölgesindeki soğuk hava koşullarıyla dikkat çekiyor. Doğu Anadolu Gözlemevi tarafından yapılan ölçümlerde, eksi 17,5 dereceyle Erzurum'un soğuk rekabetinde önemli bir yer edindiği gözlemleniyor.

Erzincan Sakaltutan Geçidi: Türkiye'nin Üçüncü En Soğuk Yeri

Üçüncü sırada ise eksi 16 dereceyle Erzincan, Merkez, Erzincan/Sakaltutan Geçidi bulunuyor. Bu soğuk hava koşulları, bölgedeki tarım ve diğer sektörler üzerinde etkili olabilirken, vatandaşları soğuk hava şartlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Uyarıları: Soğuk ve Kar Devam Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava ve kar yağışının devam edeceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların bu soğuk hava koşullarına karşı önlemlerini alması ve gerekli tedbirleri alarak dışarı çıkmaları, sağlık ve güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.

Soğuk Hava Türkiye'yi Sarstı

Bu gece kaydedilen rekor soğuklar, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kışın zorlayıcı koşullarını bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle kayak merkezleri ve yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde, vatandaşlar ve turistler soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmalı, güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri almalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel bilgileri takip etmek, halkın soğuk hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmasına yardımcı olacaktır.