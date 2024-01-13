MİT'in Başarılı Operasyonu: Terör Hücresi Çökertildi

Operasyon, Yılbaşı döneminde gerçekleşecek sansasyonel saldırıları planlayan DEAŞ hücresinin 32 üyesini yakalamayı başardı. Yakalananlar arasında hücrenin kilit figürlerinden biri olan "Ebu Leys" yani Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim de bulunuyordu.

İsrail İzine Rastlanıldı

Hücrenin iddia edilen lideri Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim'in sorgusunda dikkat çeken bir keşif yapıldı – İsrail parası. Özellikle, İngilizce olarak "Muhammad'e İsrail'den hatıra" anlamına gelen bir notla birlikte bulunan 50 yeni şekel. Bu paranın hücre üyesine nasıl verildiği konusundaki ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

Hukuki Süreç ve Hapis Cezaları

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çabalarının ardından, aynı anda gerçekleşen operasyonlarla birçok şehirde 32 kişilik terör hücresiyle bağlantılı bireyler yakalandı. Yapılan çapraz sorgular sonucunda 25 üye hapse mahkum edilirken, beş kişi hakkında adli kontrol kararı alındı ve iki şüpheli sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

MİT'in Mossad'a Karşı Başarılı Mücadelesi

Bu son başarı, MİT'in Türkiye'deki gizli faaliyetlere etkili bir şekilde karşı koyduğu ilk olay değil. Bilhassa istihbarat örgütü, Mossad'ın Türkiye'deki örtülü operasyonlarını ortaya çıkardı. Önceki önemli bir operasyonda ise MİT, Hamas karşıtı gruplar ve Filistinli, İsrailli muhalif aktivistler hakkında bilgi toplayan 34 ajanı yakalayarak Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini deşifre etti.

Mossad'ın Taktik Değişimi

Mossad, tarih boyunca kendi ajanlarını ve saha operatiflerini kullanmak yerine, genellikle hedef ülkedeki yerli unsurları veya 'sığınmacı' olarak yaşayan yabancı ülke uyruklularını kullanma eğilimindeydi. Ancak Türkiye'deki MİT'e karşı kaybettiği etkisiyle, Mossad, operasyonlarını genellikle hedef ülkedeki yerel casus ağına devrediyordu.